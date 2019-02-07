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Çaldığı TIR dorsesini hurdacıya kilo ile satmış

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() - İZMİT'te, park halindeki TIR dorsesini çalıp, kilo ile hurdacıya sattığı iddia edilen M.V.D.(42) ve dorseyi satın alan hurdacı C.Ö.(27) yakalandı. TIR şoförü K.S., TIR dorsesini, 4 Şubat günü Sanayi...

Çaldığı TIR dorsesini hurdacıya kilo ile satmış

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() - İZMİT'te, park halindeki TIR dorsesini çalıp, kilo ile hurdacıya sattığı iddia edilen M.V.D.(42) ve dorseyi satın alan hurdacı C.Ö.(27) yakalandı.
TIR şoförü K.S., TIR dorsesini, 4 Şubat günü Sanayi Mahallesi'nde park etti.  Ertesi gün çekici ile sokağa geri gelen K.S., dorsenin park ettiği yerde olmadığını gördü. Hemen polise haber verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.  Yapılan araştırmalar sonunda TIR dorsesinin M.V.D. tarafından çekiciye bağlanıp çalındığı, ardından da Sakarya'nın Erenler ilçesinde hurdacılık yapan Ç.Ö.'ye kilo ile satıldığı tespit edildi.  Polis, Ç.Ö.'nin hurda deposuna düzenlediği baskında 2 şüpheliyi yakaladı. Dorse de burada bulundu. Gözaltına alınan M.V.D. ve Ç.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dorse ise sahibine teslim edildi.
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