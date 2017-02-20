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Çaldığı tel örgüleri satmak isterken yakalandı

Burhan CEYHAN / GERMENCİK(Aydın), () - AYDIN'ın İncirliova ilçesi'nde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının etrafındaki tel örgüleri çalıp, hurdacıya satmaya çalıştığı ileri sürülen 1 kişi polis tarafından suçüstü...

Çaldığı tel örgüleri satmak isterken yakalandı

Burhan CEYHAN / GERMENCİK(Aydın), () - AYDIN'ın İncirliova ilçesi'nde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının etrafındaki tel örgüleri çalıp, hurdacıya satmaya çalıştığı ileri sürülen 1 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanbükü ile Acarlar mahalleleri arasındaki DSİ sulama kanalının tel örgülerinin demir makası ile kesilerek çalındığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis çevrede çalışma başlattı. Polis, tel örgüleri kesip, at arabasına yükleyerek satmak için İncirliova Sanayi Sitesi'ndeki bir hurdacıya getirdiği belirtilen 22 yaşındaki Özcan Ö.'yü suçüstü yakaladı. Tel örgülere DSİ yetkililerine teslim edilmek üzere el konulurken, Özcan Ö. gözaltına alındı. Özcan Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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