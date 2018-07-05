Çaldığı parayı iade eden sanık: Kafam iyiydi, alkollüydüm

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da, Mehmet Yılmaz'ın (61) camide abdest alırken ceketinin cebindeki 8 bin 170 lirasını çalan, olay basına yansıyınca pişman olup, parayı iade eden Fazıl Ç. (56), 1 yıl 4 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Tutuksuz yargılanan sanık Fazıl Ç., duruşmada, "Kafam iyiydi, alkollüydüm. Kendime geldikten sonra pişmanlık duydum" dedi.

Merkeze bağlı Yassıgüme köyünde oturan Mehmet Yılmaz, 13 Mart'ta, bankadaki hesabından 8 bin 170 lira çektikten sonra namaz kılmak için Konak Mahallesi Kalekapı Caddesi'ndeki Kazancıoğlu Camii'ne gitti. Öğle vakti abdesthaneye giren Yılmaz, cebinde paraların olduğu ceketi askıya asıp, abdest almaya başladı. Bu sırada lavaboda abdest alır gibi yapan kişi, bir süre sonra askıya yönelerek, kendi ceketini Yılmaz'ın ceketinin yanına astı. Kendi ceketiyle kamufle ederek, Yılmaz'ın ceketinin ceplerini karıştıran bu kişi, 8 bin 170 lirayı alıp, yine ceketiyle kamufle ederek, abdesthaneden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLMİŞTİ

Hırsızlık anı, abdesthaneye olaydan 2 gün önce takıldığı belirtilen güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sonra durumu fark eden Mehmet Yılmaz, polise haber verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisinin, Van'ın Erciş ilçesinde oturan Fazıl Ç. olduğunu tespit etti.

PARAYI İADE ETMİŞTİ

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin televizyon kanallarında ve gazetelerde yer almasının ardından Erciş Adliyesi'ne giden Fazıl Ç., hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu ve parayı iade etmek istediğini belirtti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Fazıl Ç., 8 bin 170 lirayı da banka şubesi aracılığıyla Burdur'a gönderdi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı para, sahibine teslim edildi.

'PİŞMANIM, ADALETİNİZE SIĞINIYORUM'

Mehmet Yılmaz'ın şikayeti üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fazıl Ç. hakkında, dava açıldı. Burdur Birinci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Fazıl Ç., Erciş'ten Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İfade veren Fazıl Ç., "Olay tarihinde Burdur'daydım. Burdur merkezde bulunan Kazancıoğlu Camii'nin abdesthanesine gittim. Kafam iyiydi, alkollüydüm. Abdesthaneye girdikten sonra içerideki askılıkta bulunan ceketlerden birinin cebinden 8 bin 170 lirayı alıp, oradan uzaklaştım; ancak alkolün etkisi geçip, kendime geldikten sonra pişmanlık duydum. Daha sonra karakola gidip, 8 bin 170 lirayı iade ettim. Olay nedeniyle pişmanım, adaletinize sığınıyorum" dedi.

Mehmet Yılmaz da çalınan 8 bin 170 liranın kolluk kuvvetleri tarafından kendisine iade edildiğini, olay nedeniyle maddi zararı kalmadığını belirterek, sanıktan şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, F.Ç. hakkında, 'bina ve eklentilerinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçunu işlediğinden 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. Kararla ilgili F.Ç.'nin temyiz hakkı olduğu belirtildi.

'CEBİMDEKİ PARAMIN ÇALINDIĞINI FARK ETTİM'

Duruşma sonrası Demirören Haber Ajansı'na () konuşan Mehmet Yılmaz, "Bankadan pancar paramı çektim. Kazancıoğlu Camii'ne namaz kılmak için gittim. Abdest alırken, ceketimi çıkarmıştım. Namaz kıldıktan sonra lokantaya gittim. Hesabı ödeyeceğim zaman cebimdeki paramın çalındığını fark ettim. Güvenlik kamerası kayıtları incelenince şüpheli tespit edildi. İlk duruşma görüldü. 'Ben sarhoştum, ne yaptığımı hatırlamıyorum' diye ifade verdi. Mahkeme 1 yıl 4 ay 20 gün ceza verdi" dedi.

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