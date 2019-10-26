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Çaldığı parayı, ekmek arasına saklamış
BARTIN'da, üniversite öğrencisi M.İ. spor salonunun soyunma odasında çaldığı 25 lirayı ekmeğin arasına, 100 TL ile telefon şarj cihazını da çantasına koydu. Spor salonunda bulunanlar tarafından yakalanıp, polise teslim edilen M.İ. gözaltına...
GÜVENLİK 26.10.2019, 12:50
BARTIN'da, üniversite öğrencisi M.İ. spor salonunun soyunma odasında çaldığı 25 lirayı ekmeğin arasına, 100 TL ile telefon şarj cihazını da çantasına koydu. Spor salonunda bulunanlar tarafından yakalanıp, polise teslim edilen M.İ. gözaltına alındı.
Hırsızlık olayı, önceki gün kent merkezindeki bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Bartın Üniversitesi öğrencisi M.İ., spor yapmak için salona geldi. Soyunma odasında kimsenin bulunmamasını fırsat bilip, dolapları açtı. Bulduğu 125 lira ile şarj cihazını çaldı.
Daha sonra soyunma odasına gelip, hırsızlığı fark edenler durumundan şüphelendikleri M.İ.’yi yakalayarak, polis çağırdı. Polis tarafından gözaltına alınan M.İ.'nin dolaba koyduğu ekmeğin arasında çaldığı 25 lira, çantasında da 100 TL ile şarj aleti bulundu. Gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık olayı, önceki gün kent merkezindeki bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Bartın Üniversitesi öğrencisi M.İ., spor yapmak için salona geldi. Soyunma odasında kimsenin bulunmamasını fırsat bilip, dolapları açtı. Bulduğu 125 lira ile şarj cihazını çaldı.
Daha sonra soyunma odasına gelip, hırsızlığı fark edenler durumundan şüphelendikleri M.İ.’yi yakalayarak, polis çağırdı. Polis tarafından gözaltına alınan M.İ.'nin dolaba koyduğu ekmeğin arasında çaldığı 25 lira, çantasında da 100 TL ile şarj aleti bulundu. Gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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