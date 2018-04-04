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Çaldığı motosikletle yaptığı kazada öldü

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ(Sakarya),() - SAKARYA'nın Karasu ilçesinden dün akşam çaldığı motosiklete bu sabah hafif ticari araç çarpan Aziz Yalım (20) yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde, Ferizli ilçesi Sinanoğlu mevkiinde meydana...

Çaldığı motosikletle yaptığı kazada öldü

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ(Sakarya),() - SAKARYA'nın Karasu ilçesinden dün akşam çaldığı motosiklete bu sabah hafif ticari araç çarpan Aziz Yalım (20) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Ferizli ilçesi Sinanoğlu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Aziz Yalım, Karasu ilçesinde bir evin önünde park halindeki 54 PK 940 plakalı motosikleti çalarak Adapazarı'na doğru yola çıktı. D-650 Karayolu'nda ilerleyen Mehmet Asil yönetimindeki 54 TF 402 plakalı hafif ticari araç motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet yola savrulurken, hafif ticari araç ise tarlaya uçtu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Aziz Yalım'ı Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aziz Yalım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise kazadan yaralanmadan kurtuldu.
Kazada ölen Aziz Yalım'ın 8 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi. Karasu'da yaşayan motosikletin sahibi A.P. ise aracının evinin önünden çalındığını jandarmanın kendisini aramasıyla öğrendi. Motosikletin nasıl çalındığını araştıran jandarma, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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