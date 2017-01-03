Çaldığı motosikleti internette satmaya çalışırken yakalandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, çaldığı motosikleti polis yeleğiyle çekilmiş fotoğrafını yüklediği internet sitesinden satmaya çalışan Mehmet Emin Y., yakalandı.

Şanlıurfa’da çalıntı motosiklet üzerinde çalışma yapan polis, ikinci el ürün satışının yapıldığı internet sitesinde bir kişinin polis yeleğiyle çekilmiş fotoğrafını profil resmi yaptığı ve motosiklet sattığını fark etti. Yapılan araştırmada bu kişinin gerçek polis olmadığı ve satılmak istenen motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi. Bunun üzerine alıcı gibi satıcıyla irtibatta geçen polis, motosiklet için pazarlık yaptı. Anlaşmaya varılmasının ardından buluşma noktasına gelen Mehmet Emin Y., polisler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken, sorgulanan Mehmet Emin Y. ise ‘hırsızlık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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