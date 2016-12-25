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Çaldığı gitar internette satışa çıkınca yakalandı

Cavit AKGÜN /MUĞLA, () - MUĞLA'da son iki ayda toplam 9 işyerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen S.H., çaldığı gitar internette satışa çıkarılınca yakalandı. Kötekli Mahallesi'ndeki bir restorana geçen vuma günü giren S.H.,...

Çaldığı gitar internette satışa çıkınca yakalandı

Cavit AKGÜN /MUĞLA, () - MUĞLA'da son iki ayda toplam 9 işyerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen S.H., çaldığı gitar internette satışa çıkarılınca yakalandı.
Kötekli Mahallesi'ndeki bir restorana geçen vuma günü giren S.H., iddiaya göre kasada para bulamayınca bir müşterinin bıraktığı gitarı çaldı. Sabah restorana gelen gitarın sahibi Arda Derin, işyeri sahibinden gitarını isteyince hırsızlık olayı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarından, gitarı maskeli bir kişinin çaldığı tespit edildi. Gitarın sahibi Derin, bir gün sonra çalınan gitarının bir kişi tarafından internette satışa çıkardığını görüp, irtibata geçti. Satışa çıkaran kişi, gitarı S.H.'den aldığını söyledi. Bunun üzerine Derin, durumu polise bildirdi. Muğla'da son iki aydaki 9 hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu belirlenen S.H., polis tarafından yakalandı. S.H.'nin bugüne kadar girdiği ev ve işyerlerinden toplam 5 bin liradan fazla para, bir çok değerli eşya ve bilgisayar çaldığı kaydedildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.H., tutuklandı. S.H.'nin çaldığı diğer eşyalar da evinde bulundu. Çalıntı eşyalar, tutanakla sahiplerine teslim edildi.
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