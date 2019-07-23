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​Çaldığı altınlarla yakalanan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, bir evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ile LCD televizyon çalan şüpheli, bindiği takside yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Devriye görevi yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,...

​Çaldığı altınlarla yakalanan şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP'te, bir evden 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ile LCD televizyon çalan şüpheli, bindiği takside yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Devriye görevi yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstiklal Mahallesi'nde içinde LCD televizyonu olan taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Polis, müşteri olarak bulunan O.K.'nin kendisine ait olduğunu söylediği televizyon ile ilgili çelişkili anlatımlarda bulunması 
üzerine takside arama yaptı. Taksinin bagajında bulunan çantada piyasa değeri 100 bin TL olan 2 metre altın zincir, 5 altın bilezik, 1 altın bilezik seti, 1 kalın zincirli altın kolye, 2 çeyrek altın, 1 altın bileklik, 1 inci kolye, 5 yüzük, 4 kol saati, 2 kol düğmesi ve 2 dolar ele geçirildi.
O.K.'nin üzerinden ise hırsızlık olaylarında kullandığı değerlendirilen 1 yan keski, 1 tornavida, 1 el feneri ile çok sayıda tel toka ve iğne çıktı.
Yapılan araştırmalar sonunda ele geçirilen ziynet eşyaları ile televizyonun Konak Mahallesi'ndeki bir evden çalındığı tespit edildi.
Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.K., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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