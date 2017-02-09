Çaldığı 50 bin liralık antikaları 920 liraya satmış

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde bir işyerinden yaklaşık 50 bin TL değerinde antika eşya çalan şüphelilerden Ali Saç, Osmanlı dönemine ait eşyaları 920 TL'ye hurdacıya sattığını söyledi.

Obagöl Mahallesi'ndeki Hüseyin Yiğit'e ait antikacı dükkanına 27 Ocak'ta giren 2 şüpheli, yaklaşık 3 saat kaldıkları işyerinden Osmanlı dönemine ait antika bakır tabak ve tepsilerin yer aldığı yaklaşık 50 bin lira değerinde eşyayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayından sonra Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri işyerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarında başında bere olan 2 erkeğin, sırayla girdikleri işyerinin her köşesine baktığı, tespit ettikleri değerli eşyaları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurarak kapıdan çıktıkları ve yaya olarak uzaklaştıkları belirlendi. Eşkal bilgilerinden yola çıkan polis, şüphelilerin, 20 yaşındaki Yalçın Coşğun ile 36 yaşındaki Ali Saç olduğunu tespit etti. Polis 2 Şubat akşamı adresini tespit ettiği Yalçın Coşğun'u Oba Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Coşğun, tutuklandı.

920 TL'YE HURDACIYA SATMIŞ

Çalışmayı sürdüren polis, diğer şüpheli Ali Saç'ı ise dün gece Tosmur Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ali Saç, polis merkezindeki ifadesinde, çaldıkları Osmanlı dönemine ait bakır eşyaları Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir hurdacıya 920 lira karşılığında sattığını söyledi. Polis şüphelinin verdiği adresteki hurdacıda antika eşyaları buldu. Ali Saç işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, antika eşyalar ise işyeri sahibi Hüseyin Yiğit'e teslim edildi.

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