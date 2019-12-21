Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı (2)

TUTUKLANDILAR

Konya'da, bir inşaat firmasının ofisinden çelik kasa çalarken kasanın ayağına düşmesi sonucu ayağında kırık oluşan İbrahim Yardım ve suç ortakları Mehmet Ali Bektaş ve Mehmet Bektaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.