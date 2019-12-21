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Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı (2)
TUTUKLANDILAR Konya'da, bir inşaat firmasının ofisinden çelik kasa çalarken kasanın ayağına düşmesi sonucu ayağında kırık oluşan İbrahim Yardım ve suç ortakları Mehmet Ali Bektaş ve Mehmet Bektaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
GÜVENLİK 21.12.2019, 17:24
TUTUKLANDILAR
Konya'da, bir inşaat firmasının ofisinden çelik kasa çalarken kasanın ayağına düşmesi sonucu ayağında kırık oluşan İbrahim Yardım ve suç ortakları Mehmet Ali Bektaş ve Mehmet Bektaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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