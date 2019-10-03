Çal'da 16 kilo esrara 1 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 16 kilo esrar ile Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizler Mahallesi'nde çiftçilik yapan İ.A.'nın uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, salı günü belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda evde yaptıkları aramada 16 kilo esrar, 4 kök dişi Hint keneviri, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı