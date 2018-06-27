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Çakmak gazı soluduğu iddia edilen genç öldü

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, çakmak gazı solduğu şüphesiyle kendinden geçen 17 yaşındaki M.E.Z.  yere düşerken başını çarptı. Hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Olay akşam...

Çakmak gazı soluduğu iddia edilen genç öldü

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, çakmak gazı solduğu şüphesiyle kendinden geçen 17 yaşındaki M.E.Z.  yere düşerken başını çarptı. Hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde, Karamürsel Kayacık Mahallesi'nde ağaçlık alanda meydana geldi.  İddiaya göre, her üçü de 17 yaşındaki M.E.Z., Y.A. ve O.A., birlikte çakmak gazı soluyup içki içti. Bu sıra kendinden geçen M.E.Z., yere düşerken başını sert zemine çarptı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı M.E.Z.'e ilk müdahalede bulundu. M.E.Z. ile birlikte çakmak gazı soluyan Y.A. ve O.A. 112 Acil ekipleri tarafından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.E.Z. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastanede tedavi altına alınan Y.A. ve O.A.’nın ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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