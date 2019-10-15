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Çakıl yüklü kamyonun ezdiği mühendis Onur, ağır yaralandı
SİNOP'un Durağan ilçesinde, yol asfaltlama çalışması sırasında sürücüsünün geri manevra yaptığı çakıl yüklü kamyon, inşaat mühendisi Onur Şinoforoğlu'nun (30) üzerinden geçti. Kamyonun bacaklarından geçtiği Şinoforoğlu,...
GÜVENLİK 15.10.2019, 18:11
SİNOP'un Durağan ilçesinde, yol asfaltlama çalışması sırasında sürücüsünün geri manevra yaptığı çakıl yüklü kamyon, inşaat mühendisi Onur Şinoforoğlu'nun (30) üzerinden geçti. Kamyonun bacaklarından geçtiği Şinoforoğlu, ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Durağan ile Dikmen ilçeleri arasındaki Buzluk mevkisinde meydana geldi. Bölgede firma tarafından sürdürülen yol inşaatı ve asfaltlama çalışmasını izleyen inşaat mühendisi Onur Şinoforoğlu, bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, yola düştü. Bu sırada sürücüsünün geri manevra yaptığı çakıl yüklü kamyon, Şinoforoğlu'nun bacaklarının üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan Şinoforoğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Şinoforoğlu, daha sonra ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Onur Şinoforoğlu, burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Durağan ile Dikmen ilçeleri arasındaki Buzluk mevkisinde meydana geldi. Bölgede firma tarafından sürdürülen yol inşaatı ve asfaltlama çalışmasını izleyen inşaat mühendisi Onur Şinoforoğlu, bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, yola düştü. Bu sırada sürücüsünün geri manevra yaptığı çakıl yüklü kamyon, Şinoforoğlu'nun bacaklarının üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan Şinoforoğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Şinoforoğlu, daha sonra ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Onur Şinoforoğlu, burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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