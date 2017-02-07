Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

Çadır kentte DEAŞ üyesi gözaltına alındı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polis ekipleri terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu saptanan Suriye uyruklu E.C.'yi konakladığı çadır kentte gözaltına aldı. İslahiye'ye 20 kilometre uzaklıktaki...

Çadır kentte DEAŞ üyesi gözaltına alındı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polis ekipleri terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu saptanan Suriye uyruklu E.C.'yi konakladığı çadır kentte gözaltına aldı.
İslahiye'ye 20 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Suriyeli sığınmacıların barındığı 2 nolu çadır kentte kalan E.C. polis tarafından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Halep'ten yaklaşık 1 yıl önce ailesiyle birlikte geldiği öğrenilen E.C.'nin terör örgütü ile irtibatına yönelik sorgulandığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.