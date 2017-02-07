Çadır kentte DEAŞ üyesi gözaltına alındı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polis ekipleri terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu saptanan Suriye uyruklu E.C.'yi konakladığı çadır kentte gözaltına aldı.

İslahiye'ye 20 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Suriyeli sığınmacıların barındığı 2 nolu çadır kentte kalan E.C. polis tarafından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Halep'ten yaklaşık 1 yıl önce ailesiyle birlikte geldiği öğrenilen E.C.'nin terör örgütü ile irtibatına yönelik sorgulandığı öğrenildi.