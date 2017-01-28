Çadır kent bariyerlerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kontrolden çıkıp sığınmacıların barındığı çadır kentin demir bariyerlerine çarpan otomobilin sürücü Celal Yılmaz yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Hassa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Celal Yılmaz yönetimindeki 31 EA 624 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp sığınmacıların barındığı çadır kent girişindeki demir bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Celal Yılmaz yaralandı. Çağırılan sağlık görevlileri, Yılmaz'a ambulansta müdahale etti.
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