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Caddede tüfekle ateş edince korkuttu

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, caddede durdurduğu otomobilinden inen bir kişi, av tüfeğiyle havaya ateş açınca çevrede korkuya neden oldu. Polis, ortadan kaybolan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay,...

Caddede tüfekle ateş edince korkuttu
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, caddede durdurduğu otomobilinden inen bir kişi, av tüfeğiyle havaya ateş açınca çevrede korkuya neden oldu. Polis, ortadan kaybolan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Bayramyeri Mevkii Cevdet Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede otomobilinden inen bir kişi, havaya av tüfeğiyle ateş açtı. Ardından tekrar otomobiline binip uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, caddede inceleme yaptı. Yolda 2 pompalı av tüfeği kartuşu bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının kimliğinin H.O., olduğunu belirledi, yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının, eşiyle ayrı yaşadığı öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğünü bildirildi.

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