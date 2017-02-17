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ByLock’cu 10 polis tutuklandı

KAYSERİ,() – KAYSERi’de Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının öldüğü helikopter kazasında manipülasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç’in de aralarında bulunduğu 10 polis,...

ByLock’cu 10 polis tutuklandı

KAYSERİ,() – KAYSERi’de Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının öldüğü helikopter kazasında manipülasyon yaptığı iddiasıyla yargılanan dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan Dinç’in de aralarında bulunduğu 10 polis, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PYD örgütünün kriptolu programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 polis, ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Mahkeme heyeti, aralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşamanı yitirdiği helikopter kazasını, verdiği yanlış bilgi ile manipüle ettiği öne sürülen dönemin İstihbarat Şube Müdürü ve daha sonra Kayseri Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Orhan Dinç ile Gazi Huylu, Hamit Dişli, Süleyman Güzeldemirci, Etem Çamcı, Mehmet Bezgin, Osman Karaman, Osman Gişi, Murat Doğan ve İrfan Soner Yiğit  çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Mehmet Y., Erhan E., Mahmut Y., Mustafa A. ve Ahmet E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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