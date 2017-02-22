ByLock üzerinden motivasyon mesajı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM'da 4 avukatın yargılandığı FETÖ/PDY davasının iddianamesinde, Avukat Hakan Dişkeser'in 'kırmızı ByLock' kullandığı, mesajlarında cemaat ile alakalı davalarda nasıl hareket edileceği, bir kısım mesajların ise terör örgütü mensuplarına yönelik motivasyon sağlamak üzere dini motifler içerdiği ileri sürüldü.

15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra Erzurum Barosu'na üye 7 avukat gözaltına alındı. Aralarında Baro eski Başkanı Mehmet Güzel'in de bulunduğu 4 avukat, tutuklanarak H Tipi Cezaevi'ne kondu. Avukatlar Mehmet Güzel, Hakan Dişkeser, Şerafettin Yaşar Laloğlu ve Fatih Topal hakkında hazırlanan iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Avukatlar hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tanık beyanlarına göre şüphelilerin cemaate mensup kişiler olarak bilindiklerine dikkat çekilen iddianamede, şüpheli Mehmet Güzel'in medya kuruluşlarına, FETÖ/PDY örgütü lehine beyanlarda bulunduğuna işaret edildi. Yine iddianameye göre Güzel'in 'Fetullah Gülen hoca efendi' diye tabir edilen terör örgütü liderinin ailesini hedef alan cinsel istismar iddiası kapsamında 'Hoca efendinin isminin bulaştırılmasının tamamen kurgu olduğunu, hizmet hareketi ve hoca efendinin yıpratılmak istendiğini, kapanmış bir davanın yeniden gündeme getirilmesinin düşündürücü olduğunu, hukukun rafa kaldırıldığını' söyleyerek terör örgütü liderine bağlılığını açıkça belli ettiği bu şekilde atılı suçu işlediği'ne kanaat getirildi.

İddianamede, Erzurum KOM Şube Müdürlüğü'nün 13 Ekim 2016 tarihli yazısına göre Şerafettin Yaşar Laloğlu ile Hakan Dişkeser'in ByLock kullanıcısı oldukları bildirildi. Yine iddianamede, Ankara'dan gönderilen MİT'e ait listeye göre 'kırmızı renk seviyesinde ByLock' kullandığı belirlenen Hakan Dişkeser'in 50 mail ve 18 çağrı şeklinde sistemi kullandığı belirtildi. İddianamede, mesajlarda FETÖ ile alakalı olan davalarda nasıl hareket edileceği, bir kısım mesajların ise terör örgütü mensuplarına yönelik motivasyon sağlamak üzere dini motifler içerdiği vurgulandı.

Telefon görüşme kayıtları incelendiğinde ByLock kullanıcılarından 103'üyle Mehmet Güzel'in, 74'üyle Hakan Dişkeser'in, 53'üyle Şerafettin Yaşar Laloğlu'nun, 37'siyle Fatih Topal'ın iletişim kurdukları açıklandı.

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