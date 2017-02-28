ByLock şüphelisi sağlık çalışanları adliyeye sevk edildi

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 sağlık çalışanı adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne (KOM) bağlı ekipler, ByLock kullandıkları öne sürülen sağlık çalışanlarına yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı baskında aralarında eski polis müdürlerinden O.S.'nin eşi K.S.'nin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. 14 gün sorgulanan şüphelilerden K.S.'nin sağlık çalışanlarının 'ablası' olduğu ileri sürüldü. İfadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 sağlık çalışanı adliyeye sevk edildi.