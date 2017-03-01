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ByLock şüphelisi 21 memur adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli kamu Kurum ve kuruluşlarına yönelik gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan...

ByLock şüphelisi 21 memur adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli kamu Kurum ve kuruluşlarına yönelik gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 5 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, ihraç edilen ve açığa alınan, içlerinde doktor ve polis memuru da bulunan 21 şüpheli kent merkezi ile Vezirköprü, Çarşamba, Alaçam ve Kavak ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. ByLock kullandıkları öne sürülen şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçen suç delillerine el kondu. Emniyet Müdürlüğü'nde 5 gün boyunca sorgulanan 21 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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