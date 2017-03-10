Bylock kullanıcısı Vali Yardımcısı yakalandı

MERSİN, () - MERSİN Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Mersin Vali Yardımcısı Fatih Demir’in Kastamonu'nun Cide İlçesi'nde yakalandığını açıkladı.

Başsavcı Ercan tarafından yapılan yazılı açıklamada 15 Temmuz 2016 tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye çalışmak ve bu örgüte üyelik suçlarından, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, devam eden soruşturmalar kapsamında Mersin Vali Yardımcısı olarak görev yapan Fatih Demir'in, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi ve Bylock kullanıcısı olduğunun tespit edilmesi üzerine, bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ve Kastamonu’nun Cide İlçesi’nde yakalanarak göz altına alındığı belirtildi.

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