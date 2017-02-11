ByLock kullanıcısı kısa dönem 3 asker gözaltında

KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda kısa dönem er olarak askerlik yapan 3 kişi gözaltına alındı. Askerlerin örgütün kriptolu programlı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik yapan 3 kişinin örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ve mahkeme kararı ile 3 asker görev yaptıkları yerde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.