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ByLock kullanıcısı kısa dönem 3 asker gözaltında

KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda kısa dönem er olarak askerlik yapan 3 kişi gözaltına alındı. Askerlerin örgütün kriptolu programlı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirtildi. Cumhuriyet...

ByLock kullanıcısı kısa dönem 3 asker gözaltında
KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nda kısa dönem er olarak askerlik yapan 3 kişi gözaltına alındı. Askerlerin örgütün kriptolu programlı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik yapan 3 kişinin örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ve mahkeme kararı ile 3 asker görev yaptıkları yerde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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