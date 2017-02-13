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'ByLock' kullanıcısı 22 eski polis, 10 yılla yargılanacak

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip tutuklanan 22 polis hakkındaki iddianame, 8'inciAğır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları...

'ByLock' kullanıcısı 22 eski polis, 10 yılla yargılanacak

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip tutuklanan 22 polis hakkındaki iddianame, 8'inciAğır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen eski polislerin 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 107 sayfalık iddianamede, terör örgütünün, devlet kadrolarını ele geçirmek için topladığı gençleri örgüt ideolojisi doğrultusunda yetiştirdiği öne sürüldü. Emniyet teşkilatındaki yapılanmaya dikkat çekilen iddianamede, terör örgütünün 1990'lı yıllarda polis kura çekimlerine de müdahale ettiği öne sürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada geçen polis akademisindeki 'çift torba' skandalına atıfta bulunulan iddanamede, skandala adı karışan 7 sanıktan 6'sının FETÖ/PDY'ye mensup olduğuna dair ifade ve kayıtların mevcut olduğu belirtildi. Olay değerlendirildiğinde FETÖ/PDY'nin 90'lı yıllarda kura çekimlerine müdahale edebilecek kadar sızdığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, terör örgütünün, mensuplarını eğitim birimlerine sokarak buralardaki idari ve yönetici kadroları tamamen ele geçirme gayreti içinde olduğu öne sürüldü. İddinamede, İzmir'de bir gizli tanığın verdiği ifadeye göre İngilizce yazılım olarak üretilen 'ByLock'un Türkçe yazılım güncellemesi yapılarak FETÖ/PDY'nin hizmetine sunulduğu öne sürüldü.
İddianamede, 'ByLock' kullandıkları saptanan ve meslekten uzaklaştırılan tutuklu 22 polisin 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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