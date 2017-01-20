ByLock kullandıkları öne sürülen 6 polis gözaltında

SAMSUN, () - SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY soruşturmasında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan 6 polis, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan, ByLock kullandıkları iddia edilen polis memuru Erol M., komiser yardımcıları Durmuş D., Gürsel K., Hüseyin D., Oğuz Ö. ve Sedat E. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.