Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...
Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde
Dolar güne yine artışla başladı
İstanbul emniyetinde il içi atamalar, işte yeni görev yerleri
İstanbul emniyetinde yer yerinden oynadı

ByLock kullandıkları öne sürülen 6 polis gözaltında

SAMSUN, () - SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY soruşturmasında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan 6 polis, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla...

ByLock kullandıkları öne sürülen 6 polis gözaltında

SAMSUN, () - SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY soruşturmasında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan 6 polis, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan, ByLock kullandıkları iddia edilen polis memuru Erol M., komiser yardımcıları Durmuş D., Gürsel K., Hüseyin D., Oğuz Ö. ve Sedat E. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55