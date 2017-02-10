ByLock kullandıkları öne sürülen 12 öğretmen gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()-SAMSUN'da polisin yaptığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları iddia edilen 12 öğretmen, Samsun ve Ordu'da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Çarşamba İlçesi ile Ordu'da, FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmen yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenlerin ByLock kullandıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

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