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'ByLock' kullandıkları iddia edilen 21 polis tutuklandı

SAMSUN'da FEÖTÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin haberleşmede programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 28 polisten 21'i tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün...

'ByLock' kullandıkları iddia edilen 21 polis tutuklandı
SAMSUN'da FEÖTÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin haberleşmede programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 28 polisten 21'i tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Sivas ve Tokat illerinde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda aralarında komiser, komiser yardımcısı ve emiyet amirinin bulundugu 28 polis gözaltına alındı. 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 28 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemede gece geç saatlere kadar ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

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