'Bylock' kullandığı iddia edilen gazeteci tutuklandı

MERZİFON/(Amasya), () - AMASYA'nın Merzifon İlçesi’nde FETÖ'nün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock'u kullandığı iddia edilen gazeteci M.B. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock'u kullandığı iddia edilen ve yerel bir gazetede çalışan M.B.'yi geçen Cuma günü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen M.B. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
MERZİFON/(Amasya), () - AMASYA'nın Merzifon İlçesi’nde FETÖ'nün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock'u kullandığı iddia edilen gazeteci M.B. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.