Bylock kullandığı iddia edilen 2 asker ile 1 polis adliyeye sevk edildi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, ByLock kullandıkları iddia edilerek gözaltına alınan 2 asker ile 1 polis adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturma kapsamında kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen 2 asker ve 1 polis gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sakarya 1'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli makine mühendisi olan subaylar Kerim G. ve Tayfun B. ile Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevliyken bir süre önce ihraç edilen komiser yardımcısı Alperen G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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