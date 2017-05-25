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ByLock kullanan sanıklara ceza

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() -KAYSERİ'de FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullanmaktan yargılanan 6'sı tutuklu 10 sanık, 6 ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde...

ByLock kullanan sanıklara ceza

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() -KAYSERİ'de FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullanmaktan yargılanan 6'sı tutuklu 10 sanık, 6 ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Erdinç Çörekçi, Dursun Kıyık, Erkan Karakuş, Kadir Bulut, Kadir Telyar, Mücahit Akkaya; tutuksuz yargılanan İlhan Gökhan, Muhammed Ercan Yolcu, Bilal Bulut ve Cafer Karakülah hakim karşısına çıktı. Örgütün kriptolu programı ByLock'u kullanmadıklarını belirten tutuklu sanıklar 8 aydır cezaevinde kaldıklarını mağdur olduklarını belirttiler. Emniyet  Müdürlüğü tarafından açıklanan raporda tutuksuz sanıklardan İlhan Gökhan'ın örgütün diğer kriptolu iletişim programı Eagle'yi kullandığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti yargılama sonunda sanıklardan Muhammed Ercan Yolcu, Bilal Bulut, Erdinç Çörekçi, Cafer Karakülah ve Kadir Telyar'a 6'şar yıl 3'er ay; İlhan Gökhan, Dursun Kıyık, Erkan Karakuş, Kadir Bulut ve Mücahit Akkaya'ya 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuksuz yargılanan öğretmen İlhan Gökhan aldığı ceza nedeniyle mahkeme heyeti tarafından tutuklanmasına karar verildi.

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