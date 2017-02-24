'Bylock' kullanan 6 kişi tutuklandı

Uğur MART/NİĞDE, () - NİĞDE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan 10 şüpheliden 6'sı, 'ByLock' kullanıcısı oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat'ta Niğde merkezli Adana, Ankara ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 öğretmen, 1 öğrenci ve 1 memur, gözaltına alındı. Sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı terör örgütünün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı. 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.