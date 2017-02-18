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ByLock kullanan 2 polise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcı olan iki polis, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararın kesinleşmesine kadar sanıkların tahliyesine karar verdi. Erzincan...

ByLock kullanan 2 polise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcı olan iki polis, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararın kesinleşmesine kadar sanıkların tahliyesine karar verdi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirtilen ve tutuklu yargılanan komiser yardımcısı S.K. ile polis memuru S.K., Erzinan Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıktı. Mahkeme heyeti, iki sanığı 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet, iki sanığın kararın kesinleşmesine kadar tahliyesini kararlaştırdı.

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