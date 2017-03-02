ByLock kullanan 17 eski emniyet mensubu gözaltında

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - YOZGAT Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen, eski Emniyet mensubu 17 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, daha önce Yozgat’ta görevliyken, örgüt bağlantısı nedeniyle KHK ile meslekten ihraç edilen 4'üncü sınıf 2 emniyet müdürü, 3 komiser, 4 komiser yardımcısı ve 9 polis hakkında, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıklarının tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkartıldı. Yozgat merkezli, Ankara, Çorum, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Sivas ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 17 eski emniyet mensubu Yozgat’a getirilirken, adresinde bulunamayan 1 eski polis memurunun aranmasına devam ediliyor.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri devam eden zanlıların gözaltı sürelerinin devam ettiği bildirildi.