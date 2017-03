 'ByLock' itirafına şartlı tahliye

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan zabıt katibi 29 yaşındaki Emrah K. ile icra müdür yardımcısı 36 yaşındaki Zafer C., örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıklarını itiraf edince, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Finike Adliyesi'nde görevli icra müdür yardımcısı Zafer C. ve zabıt katibi Emrah K., geçen aralık ayında gözaltına aldı. FETÖ'nün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları tespit edilen iki şüpheli hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma, üyeliği ve yöneticiliği' suçlarından 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanıklar sorgu aşamasında Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri ifadelerde, 'etkin pişmanlık hükümleri'nden yararlanmak istediklerini belirterek, 2014 yılında Kumluca'da dini sohbetlere katılmak için bir eve gittiklerini, burada telefonlarına 'ByLock' yüklendiğini iddia etti.

'MESAJLAR KENDİLİĞİNDEN SİLİNİYORDU'

Sanıklardan Zafer C., 2013 yılında Finike'ye icra müdür yardımcısı olarak atandığını, icra müdürlüğünde çalışan Ramazan A. aracılığıyla Kumluca'daki bir lisede öğretmenlik yapan Ali Berk K. ile tanıştığını söyledi. Zafer C., ifadesinde şunları kaydetti:

"Ayda bir kez Ali Berk K.'nin evinde toplanmaya başlamıştık. Toplantılara zabit katibi Emrah K. de geliyordu. Ali Berk K., Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyordu. Dini sohbetler yapıyorduk. 2014 yılında Ali Berk K. telefonlarımızın dinleniyor olabileceğini söyleyerek 'ByLock programıyla haberleşmeye başlayalım' dedi. Telefonlarımızı alıp 'ByLock'u yükledi. Ayrıca bize şifre verdi. Bu programa 'Şu duayı okuyalım ya da şurada buluşalım' gibi mesajlar geliyordu. Gönderilen mesajlar belli bir süre sonra kendiliğinden siliniyordu."

Emrah K. da ifadesinde benzer beyanlarda bulundu.

Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan sanıklar, davanın ilk duruşmasına tutuklu bulundukları Burdur Cezaevi'nden 'Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi' (SEGBİS) üzerinden katıldı. Savcılık ifadelerini tekrar eden sanıklar, 'etkin pişmanlık hükümleri'nden yararlanmak istediklerini tekrarladı. Yargılama sonunda sanıkların talebini kabul eden mahkeme, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.