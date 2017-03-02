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ByLock'çu polislere 15 yıl hapis cezası istemi

Salih ÜÇTEPE/ ADANA, () ADANA'nın İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken meslekten ihraç edilen aralarında müdür, komiser ve memurların bulunduğu 2'si tutuklu 6 polis memuru hakkında silahlı terör örgütüne üye olma...

ByLock'çu polislere 15 yıl hapis cezası istemi

Salih ÜÇTEPE/ ADANA, () ADANA'nın İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken meslekten ihraç edilen aralarında müdür, komiser ve memurların bulunduğu 2'si tutuklu 6 polis memuru hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, emniyet müdürü Seyit Ali Annadınç (44), müdür yardımcısı Servet Şahin (39), komiser Yıldırım Karkin (33) ve polis memurları Emrah Kılıç (35), Fatih Yücel (33) ve Mehmet Karagüllü (32) gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan tüm şüpheliler tutuklanırken, celse arasında Karagüllü ile Karkin dışındaki şüpheliler tahliye edildi.
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, tüm şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan ByLock'u kullandığına dikkat çekerken bazı sanıkların Bank Asya'da hesaplarının olduğunu belirtti. Şüpheliler savcılık ve sorgu mahkemelerinde örgütle herhangi bir bağlarının olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen tüm şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

 

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