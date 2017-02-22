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ByLock'cu öğretmenler adliyeye sevk edildi

SAMSUN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve Bylock kullandıkları iddia edilen 8'i kadın 18 öğretmen adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri,...

ByLock'cu öğretmenler adliyeye sevk edildi
SAMSUN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve Bylock kullandıkları iddia edilen 8'i kadın 18 öğretmen adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 gün önce Samsun merkezli Manisa, Ankara, Sivas, Uşak, Trabzon, Amasya ve Malatya'da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda daha önce kapatılan Feza Koleji ile Sakarya Dersanelerinde öğretmen olan ve ByLock kullandıkları iddia edilen 8'i kadın 18 öğretmen ve idareci gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu öne sürüldü.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde 5 gün süren sorgularının tamamlanmasının ardından 18 öğretmen bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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