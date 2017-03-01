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'ByLock'cu 5 öğretmen gözaltında

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da, polisin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda daha önce kapatılan Feza Koleji'nde öğretmen olan ve 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık...

'ByLock'cu 5 öğretmen gözaltında

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da, polisin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda daha önce kapatılan Feza Koleji'nde öğretmen olan ve 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan öperasyonda daha önce kapatılan Feza Koleji'nde öğretmen olan ve 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alıdı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve gözaltı sayısında artış olabileceği bildirildi.

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