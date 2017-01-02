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Buzlu yolda iki araç çarpıştı: 3 yaralı

EDİRNE'de kar ve dondurucu soğuk nedeniyle buz tutan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Büyükdöllük Köyü karayolunda meydana geldi. 24 yaşındaki...

Buzlu yolda iki araç çarpıştı: 3 yaralı
EDİRNE'de kar ve dondurucu soğuk nedeniyle buz tutan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Büyükdöllük Köyü karayolunda meydana geldi. 24 yaşındaki Levent Üzüm'ün kullandığı 22 NL 842 plakalı hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kayarak karşı yönden gelen 61 yaşındaki Recep Civan'ın kullandığı 22 DL 622 plakalı otomobilli çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Recep Civan, Levent Üzüm ile 17 yaşındaki Ahmet Gürer, yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla alınarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Ahmet Gürer'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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