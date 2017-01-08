Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mardin'de öğretmenlere terör gözaltısı
Mardin'de öğretmenlere terör gözaltısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...
THY 633 segerini ihtal etti, uçuşlar gecikmeli olarak başladı
THY 633 segerini ihtal etti,...

Buzlanma nedeniyle 7 araç birbirine girdi

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, yoldaki buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası ekipler tuzlama çalışması yaptı. İzmir'de hava sıcaklığının eksi dereceleri...

Buzlanma nedeniyle 7 araç birbirine girdi
İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, yoldaki buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası ekipler tuzlama çalışması yaptı.
İzmir'de hava sıcaklığının eksi dereceleri düşmesiyle kentin birçok caddesinde buzlanmalar meydana geldi. Sürücülerin zor anlar yaşamına neden buzlanma nedeniyle Hasan Güven Caddesi üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan sürücülerden Mete Çam, "Cadde üzerindeki inşaat şantiyesi yola su saldığı için buzlanma olmuş, hava zaten soğuk. Burada can de verilebelirdi. Gördüğünüz gibi araçlar ne halde, araçlar birbirine girdi. Ölümlü kaza da olabilirdi" dedi. Yine buzlanma nedeniyle kaza yapan araç sürücüsü Metin Kesoğlu ise, "Biz işten eve giderken yoldaki buzlanma nedeniyle kaza yaptık. Araçlar birbirine girdi. Hava soğuk ama şantiyenin akıttığı su nedeniyle buzlanma olmuş" diye konuştu.
Öte yandan Gürçeşme Caddesi ve Homeros Bulvarı üzerinde de buzlanmalar meydana gelirken, ekipler tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55