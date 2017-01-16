Buzlanan yolda ik ayrı kaza: 3 yaralı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde aynı bölgede meydana gelen ve 4 aracın karıştığı 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 17.45 sıralarında, Keşan-Uzunköprü karayolu üzerindeki Maltepe Rampası'nda meydana geldi. 36 yaşındaki Erkan Mert yönetimindeki 22 HU 589 plakalı panelvan, rampa aşağı inerken yolun buzlanması nedeniyle sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak yolun sağında bulunan Aydın Kaçar idaresindeki 31 Y 3337 çekici ve 31 K 6549 dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı. Panelvanda sıkışan sürücü Mert ve yanında bulunan 35 yaşındaki Ersin Esen ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine çağrılan kaza kırım, jandarma ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Mert ve Esen, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Erkan Mert ve Ersin Esen'in hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

OTOMOBİL, KAMYONA ÇARPTI

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ikinci bir kaza daha meydana geldi. Keşan'dan Uzunköprü yönüne giden 31 yaşındaki Oktay Yavuz yönetimindeki 22 LD 157 plakalı otomobil, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bekleme yapan 22 LG 490 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yavuz, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazalar ve buzlanma nedeniyle yaklaşık 1.5 saat Keşan'dan Uzunköprü yönüne kapanan yol, araçların yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışma yapmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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