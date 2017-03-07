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Buzlanan gölde mahsur kalan baba-oğul helikopterle kurtarıldı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde balık tutmak için girdikleri gölde buzlanma nedeniyle teknede mahsur kalan baba oğul, helikopterle kurtarıldı. Olay, Hüyük ilçesi Budak Mahallesi'nd meydana geldi. İddiaya göre balıkçılıkla uğraşan 61 yaşındaki...

Buzlanan gölde mahsur kalan baba-oğul helikopterle kurtarıldı
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde balık tutmak için girdikleri gölde buzlanma nedeniyle teknede mahsur kalan baba oğul, helikopterle kurtarıldı.
Olay, Hüyük ilçesi Budak Mahallesi'nd meydana geldi. İddiaya göre balıkçılıkla uğraşan 61 yaşındaki Rahim Atal ve oğlu 35 yaşındaki Ahmet Atal, gündüz saatlerinde balık tutmak için tekneyle Beyşehir Gölü'ne açıldı. Balık tutan baba oğul dönüşe geçtiklerinde tekne gölde oluşan buzların arasına sıkıştı. Kıyıdan yaklaşık 250 metre uzakta mahsur kalan Rahim Atal ve oğlu Ahmet Atalbaba, jandarmayı arayarak yardım istedi. Havanın kararması ve göldeki buzlanma nedeniyle itfaiye ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları yeterli olmadı. Bunun üzerine Konya 3. Ana Jet Hava Üssü'nden helikopter havalandı. PAK timinin ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla Rahim Atal ve oğlu Ahmet Atalbaba kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. Rahim Atal ve oğlu Ahmet Atalbaba'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Konya Valisi Yakup Canbolat da twitter hesabından açıklama yaparak, "Konya Hava Ana Jet Üssünde görev yapan helikopterle olaya müdahale eden PAK timine teşekkür ederim. Geçmiş olsun." dedi.

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