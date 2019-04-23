Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen 2 kişi öldü (2)

ÇOCUKLARINA ULAŞAMAYAN BABA, ACI HABERİ ALDI

Fatih Mahallesi'nde oturan Ali Sokor, uzun süre çocuklarından haber alamayınca ve telefonlarına cevap vermeyince endişelenerek, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Alo 113 Beyaz Kod' Çağrı Merkezi'ni aradı. İki çocuğuna ulaşamadığını belirterek, sağlık kuruluşlarına getirilen hasta yada yaralılar arasında olup olmadıklarını öğrenmek istedi. Çağrı merkezinin yönlendirdiği polis memurları ise çocukların üzerlerinde bulunan kıyafetleri tarif etmesini istedi. Cesetlerden birinin üzerindeki yeşil mont ile diğerinin üzerinde bulunan siyah çizgili kazağın, baba Ali Sokor'un tarifi ile uyuşması üzerine polis memurları, merkeze gelmesini istedi.

FOTOĞRAFLARDAN ÇOCUKLARINI TEŞHİS ETTİ

Polis merkezine gelen Ali Sokor, Yedigöller bölgesindeki gölette boğulan iki kişinin ceset fotoğraflarından, gözyaşları içerisinde çocuklarını teşhis etti. Açıldıkları gölette buzdolabından yapılan salın alabora almasıyla suya düşerek boğulan iki kardeşin Sefa (24) ve Ali Rıza Sokor oldukları belirlendi. 7 yıl önce eşi Rabia'dan ayrıldığı öğrenilen ve Bursa'da bir de kız çocuğu bulunan Ali Sokor, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

BABA SOKOR: SEFA'NIN PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Acılı baba Ali Sokor, çocuklarından Ali Rıza'nın yakın zamanda askerden geldiğini büyük oğlu Sefa'nın ise psikolojik sorunları bulunduğunu söyledi. Dün gece oğlu Sefa'nın, Bursa'daki kız kardeşinin yanından geldiğini belirten Ali Sokor, "Çocuklar bugün piknik yapmaya gideceklerini söyledi. Ben de Sefa'yı Yedigöller bölgesine gitmemeleri konusunda uyardım. Ancak saat 12.00 sıralarında evden çıkan çocuklarımdan bir daha haber alamadım. Akşam saatlerinde eve gelen komşum, 2 kişinin Yedigöller bölgesinde boğulduğunu söylediğinde yüreğimde acı hissettim. Telefonla yaptığım görüşmelerde ise buraya çağrıldığımda çocuklarımın öldüğü haberini aldım" dedi.

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