Buzda kayarak devrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldü

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde buzlu yolda kayarak devrilen TIR’ın altında kalan sürücü Hüseyin Alacan hayatını kaybetti.Kaza akşam saatlerinde Doğubayazıt Tendürek Dağı Gökçebulak mevkiinde meydana geldi. İran’a gitmek üzere yola çıkan Hüseyin Alacan idaresindeki 31 RB 014 plakalı TIR, buzlanan yolda kaydı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yoldan çıkarak devrildi. Araçtan fırlayan sürücü ise TIR'ın altında kaldı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibinin yanı sıra TIR'ın altında sıkışan sürücünün çıkarılması için Doğubayazıt Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çabaları sonucu sürücünün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü Alacan'ın cenazesi Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Karayolunda trafik akışı, devrilen TIR'ın çekilmesiyle normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.