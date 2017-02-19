Buz tutmuş gölete düşen çocuk kayboldu

Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Bayat İlçesi'nde buz tutan göletde oynayarken buz tabakasının kırılmasıyla suya düşen 8 yaşındaki çocuk kayboldu.

Olay, dün Bayat İlçesi'ndeki DSİ'ye ait sulama göletinde meydana geldi. İddiaya göre göletin yüzeyindeki buz tabakasını kırarak oynayan 8 ve 11 yaşındaki iki erkek çocuk suya düştü. Çocuklardan büyük olanı kendi imkanlarıyla sudan çıkarden, küçüğü ise gözden kayboldu.

Çocuğun bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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