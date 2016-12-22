Buz takabası kırılınca gölete düşen iki kardeş öldü

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, avlanmaya gittikleri buz kaplı gölete düşen 21 yaşındaki Ahmet ile 19 yaşındaki Yılmaz Karakeçili kardeşler boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kuytuca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaşayan Ahmet ve Yılmaz Karakeçili kardeşler, dün sabah yanlarına tüfeklerini alarak avlanmaya gitti. Ancak, geri dönmeyen ve kendilerine ulaşamayan yakınları, Karakeçili kardeşleri aramaya çıktı. Mahallenin kırsal bölgelerinde 2 kardeşi arayan yakınları, yüzeyi buz kaplı olan gölette tüfekleri görünce durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin çağırdığı iş makineleri ile kazılan gölette Ahmet ve Yılmaz Karakeçili kardeşlerin cesetlerine ulaşıldı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Karakeçili kardeşlerin cesetleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Karakeçili kardeşleri avlanmaya çıkmasının ardından dönmeyince aramaya çıktıklarını anlatan mahalle sakinleri, gençlerin yüzeyindeki buz tabakasının kırılmasıyla gölete düştüğünü ve boğularak öldüklerinin tahmin edildiğini ifade etti.

Güvenlik güçlerinin 2 kardeşin ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor.



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