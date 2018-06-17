Büyükada'da stant kavgası

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-BÜYÜKADA'da HDP standına saldırarak parti bayraklarını ve standı yakma girişiminde bulunduğu öne sürülen şüphelilerle olaya tepki gösteren kişiler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla toplam 5 kişi yaralandı.

Olay, Büyükada'da dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir grup Halkların Demokratik Partisi (HDP)'nin standına saldırarak parti bayraklarını ve standı yakma girişiminde bulundu. Şüpheliler, yan tarafta bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) standında görevli V.D. ile çevrede bulunan bazı kişilerle de tartıştı. Olayın kısa sürede kavgaya dönmesi üzerine V.D. ve olaya tepki gösteren S.Ş. bıçaklanarak, A.Y.A., Ö.K. ve M.D. ise darp edilerek yaralandı.

4 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Bunun üzerine Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda olaya karışan 4 şüpheliyi belirleyerek operasyon düzenledi. Polis ekipleri, 2 kişiyi yaralayan ve standa saldırarak yakma girişiminde bulunan E.A., M.E.C., J.K. ve Y.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

BIÇAKLAYAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. CHP standında bulunan V.D. ve S.Ş.'yi yaralayan şüpheli E.A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.E.C., J.K. ve Y.T. ise serbest bırakıldı.