Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık...
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...
İstanbul seçiminin yenilenmesine, İYİ Parti'den itiraz
YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti......

Büyük acı... 12 yıl sonra oğlu da kızı gibi aynı balkondan atlayıp intihar etti

ADANA'da  psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Emre S. (26), 12 yıl önce ablasının intihar ettiği evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Büyük acı... 12 yıl sonra oğlu da kızı gibi aynı balkondan atlayıp intihar etti
ADANA'da  psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Emre S. (26), 12 yıl önce ablasının intihar ettiği evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. İki çocuğunu da intihar sonucu kaybeden acılı anne Birsen S., fenalık getirdi.

Olay, 15 Kasım 2007 tarihinde Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Bulvarı'ndaki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, annesi, kız ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Emine S. (20), geçirdiği bunalım nedeniyle oturdukları apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Olaydan 12 yıl sonra da bunalımda olduğu öğrenilen Emine S.'nin erkek kardeşi Emre S., ablasının atladığı balkondan atladı. Emre S.'nin evde bulunan annesi Birsen ve kız kardeşi Ebru S., durumu hemen sağlık ekiplerine haber vererek, aşağıya indi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Birsen ve kız kardeş Ebru S., uzun süre gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi. 2 çocuğunu da intihar sonucu kaybeden Birsen S. fenalaşınca sağlık ekipleri müdahale etti. 

Emre S.'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328