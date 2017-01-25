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Büşra, 11 gündür kayıp

Yusuf Özgür BÜLBÜL/ MALAZGİRT (MUŞ), ()-MUŞ’un Malazgirt ilçesinde 23 yaşındaki Büşra Namlı'dan 11 gündür haber alınamıyor. Büşra Namlı, 14 Ocak günü gündüz saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Büşra...

Büşra, 11 gündür kayıp

Yusuf Özgür BÜLBÜL/ MALAZGİRT (MUŞ), ()-MUŞ’un Malazgirt ilçesinde 23 yaşındaki Büşra Namlı'dan 11 gündür haber alınamıyor.
Büşra Namlı, 14 Ocak günü gündüz saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Büşra Namlı'nın bulunması için ailesi polise başvurdu. Kardeşinin hayatından endişe ettiklerini söyleyen Mehmet Ali Namlı, "Gündüz vakti evden çıkan kardeşim Büşra'dan bir daha haber alamadık. Kardeşimi her yerde aradık ama bulamadık. Emniyet'e başvurduk. Yetkililerinden isteğimiz MOBESE kameralarını incelemeleri. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz. Kardeşimin yerini bilen veya onu görenlerin polis veya jandarmaya ihbarda bulunmalarını istiyorum" diye konuştu.

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