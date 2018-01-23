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Burseya Dağı’nda çatışmalar sürüyor

SURİYE’nin Azez ile Afrin kenti arasında bulunan Bursiya Dağı bölgesinde dün başlayan çatışmalar bugün de devam etti. PYD’li teröristlerin bulunduğu bölgeler, Fırtına obüsleri ve ağır silahlarla baskı altına alındı. Suriye’nin...

Burseya Dağı’nda çatışmalar sürüyor
SURİYE’nin Azez ile Afrin kenti arasında bulunan Bursiya Dağı bölgesinde dün başlayan çatışmalar bugün de devam etti. PYD’li teröristlerin bulunduğu bölgeler, Fırtına obüsleri ve ağır silahlarla baskı altına alındı.
Suriye’nin Afrin kentinde bulunan terör örgütlerine yönelik TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harikatı sürüyor. Operasyon kapsamında Kilis’e atılan roketlerin ateşlendiği bölge olarak bulunan terör örgütü PYD denetimindeki Bursiya Dağı bölgesinin ele geçirilmesi için dün başlatılan operasyona bugün de devam edildi. Sabah saatlerinden itibaren bölgede toplanan Özgür Suriye Ordusu güçleri, öğleden sonra harekete geçti. Türkiye sınırında bulunan birliklerden Fırtına obüsleri ile yapılan top atışlarının ardından harekete geçen TSK unsurlarının desteklediği ÖSO güçleri, uçaksavar ve ağır silahlarla PYD’li teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.
SİS VE YAĞMUR ENGELİ
PYD’li teröristlerin sık sık özellikle keskin nişancı atışı ile saldırdığı TSK ve ÖSO unsurları, oluşturulan hendek ve siperlerde kendilerine korumaya çalıştı.
Bu arada bölgedeki yoğun yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi operasyona katılan birliklerin yavaş hareket etmesine neden oldu. Yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede akşam saatlerine doğru, sessizlik hakim oldu ve birlikler mevcut yerlerini koruyarak PYD’li teröristlerin olası saldırılarına karşı konuşlandı.

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