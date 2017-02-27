Bursaspor otobüsüne saldıran 6 kişi gözaltına alındı (2)

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kasımpaşa maçı sonrası Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.

Olay gecesi futbolcu ve yönetimin şikayetçi olmaması sonucu Orhangazi Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi kimlik tespiti yaptıktan sonra serbest bırakmıştı. Bursaspor kulübü ve bazı futbolcuların daha sonra olayla ilgili şikayetçi olmaları üzerine Bursa İl Jandarma ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursaspor otobüsüne saldırı olayı ile ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına almıştı.



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