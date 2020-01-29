Bursalı polis memuru, İstanbul'da evinde ölü bulundu (2)

ARKADAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA YAŞAMINI YİTİRMİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde 1 yıldır görev yapan Harun Bozdağ’ın (25), evine yemeğe davet ettiği ekip arkadaşı C.M.’nin oynadığı tabancasından çıkan kaza kurşunuyla yaşamını yitirdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili soruşturması devam ederken, Bozdağ’ın cenazesi memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesine gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Harun Bozdağ’ın cenazesi, mesai arkadaşlarının omuzlarında Yeniköy Merkez Yeni Camii’ne getirildi. Cenazeye Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Orhangazi Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Harun Bozdağ, Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna’nın öğle ezanından sonra kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), ()



